شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: سجلت هدفا بأول مباراة قمة فى إكرامى وكنت بستخبى منه مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن كواليس أول مباراة له مع الزمالك أمام الأهلى، قبل مواجهة نهائى السوبر المحلى الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات لبرنامج "ليالى السوبر" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى أن تخرج مباراة الخميس بشكل يليق بقطبى الكرة المصرية على المستوى الأخلاقى أولا ثم الرياضى والأفضل يفوز فى المباراة".

وعن أول قمة له، قال: "طلعت الفريق الأول وكنت بشارك فى التقسيمة فى المركز الناقص فى الملعب سواء مدافع أو لاعب وسط أو مهاجم حسب احتياج التقسيمة، فجت مباراة الأهلى ولقيت نفسى فى الـ18 آخر لاعب فى القائمة فزعلت جدا لأنى كنت متفق مع زملائى على مشاهدة المباراة مع بعض فلقيت نفسي فى المعسكر، وليلة المباراة لقيت كابتن أبو رجيلة جالى الأوضة وقال لى هتشارك والحمد لله سجلت هدف فى إكرامى فى هذه المباراة وحياتى أتغيرت بسبب هذه المباراة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "وبعد هذه المباراة انضميت للمنتخب وكنت خايف أقابل إكرامى الشحات فى المعسكر، وكنت بحاول ما أقابلوش خوفا منه".