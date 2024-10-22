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"لفقد تركيز لاعبي الأهلي".. إبراهيم سعيد يعلق على دراسة الزمالك للاعتذار عن نهائي السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، على بيان الزمالك الذي تضمن دراسة مجلس الإدارة للاعتذار عن مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مفيش انسحاب ولا الزمالك يقدر ينسحب أصلا، كل الكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا لفقد تركيز لاعبي الأهلي والجهاز الفني".

وأضاف: "مجرد تشويش ودوشة على الفاضي، والاجتماعات اللي تتردد وهمية".

يُذكر أن ثلاثي الزمالك، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، محتجزين حتى الآن في أحد أقسام شرطة الإمارات للتحقيق معهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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