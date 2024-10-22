"لفقد تركيز لاعبي الأهلي".. إبراهيم سعيد يعلق على دراسة الزمالك للاعتذار عن نهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، على بيان الزمالك الذي تضمن دراسة مجلس الإدارة للاعتذار عن مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مفيش انسحاب ولا الزمالك يقدر ينسحب أصلا، كل الكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا لفقد تركيز لاعبي الأهلي والجهاز الفني".

وأضاف: "مجرد تشويش ودوشة على الفاضي، والاجتماعات اللي تتردد وهمية".

يُذكر أن ثلاثي الزمالك، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، محتجزين حتى الآن في أحد أقسام شرطة الإمارات للتحقيق معهم.

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