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الزمالك يهزم الطيران فى ثانى جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 10:33 م

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3-0 فى ثانى جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 8 مواجهات.

وحقق الزمالك الفوز على المعادى بنتيجة 3-1 الجمعة الماضية .

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي قد تُوج بلقب للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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