شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثالثة.. صراع ثلاثى على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

تتنافس 3 أندية على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم الإثنين، فى ختام الجولة الثالثة بين المقاولون العرب ووادى دجلة وأسوان برصيد 7 نقاط، ويتفوق المقاولون العرب بفاق الأهداف فقط.

ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الجولة الثالثة:



1 المقاولون العرب 7 نقاط

2 وادي دجلة 7 نقاط

3 أسوان 7 نقاط

4 القناة 6 نقاط

5 وي 5 نقاط

6 لافيينا 5 نقاط

7 بروكسي 5 نقاط

8 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

9 سبورتنج 4 نقاط

10 كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط

11 ديروط 4 نقاط

12 الترسانة 4 نقاط

13 السكة الحديد 4 نقاط

14 بلدية المحلة 3 نقاط

15 منتخب السويس 3 نقاط

16 بترول أسيوط نقطتين

17 راية نقطتين

18 طنطا نقط

19 الداخلية بدون نقاط

20 المنصورة بدون نقاط

حقق فريق القناة، بقيادة أحمد العجوز، فوزا قاتلا على ديروط بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم.

وخطف حسام بركات هدف المباراة الوحيد للقناة فى الوقت القاتل، ليرفع القناة رصيده لـ6 نقاط، فيما بقى فريق ديروط عند النقطة 4 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة لافيينا مع طنطا، بعدما تقدم عمر رجب لطنطا وتعادل عادل عمر لامال، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع لافيينا رصيده لـ5 نقاط، فيما حصد طنطا أول نقطة له هذا الموسم.

وخطف نادى المقاولون العرب تعادلا ثمينا أمام سبورتنج بعد التأخر بهدف فى البداية، ليرفع المقاولون العرب رصيده لـ7 نقاط، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 4 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

وانتهت مباراة بترول أسيوط وبروكسى بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليرفع البترول رصيده لنقطتين، فيما ارتفع رصيد بروكسى للنقطة 5.