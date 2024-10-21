شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخبات للأولمبياد الخاص استعدادا لمسابقة مدارس الأبطال الموحدة والان مع تفاصيل الخبر

دخلت المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص في معسكر مغلق بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، ضمن استعداداتها المكثفة للمشاركة في المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستستضيفها القاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.

أكد هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري أن هذا المعسكر يعد نقطة انطلاق قوية للمنتخبات المصرية، استعداداً للمسابقة الإقليمية، مشيراً إلى أن المعسكر يعكس التزام مصر الراسخ بتقديم الدعم والفرص المتساوية لجميع الرياضيين، بما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية للأولمبياد الخاص.

وأضاف "محمود" إلى أن المعسكر الحالي يهدف إلى تجهيز المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص لأداء قوي ومشرف في المسابقة الإقليمية، مع التركيز على تقديم أداء يتسم بالاحترافية والروح الرياضية العالية.

وكان المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري قد اطمئن من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، على دخول جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للمعسكر للوقوف على جاهزيتهم لخوض فعاليات المسابقة الاقليمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لهم لتحقيق نتائج إيجابية في تلك المسابقة المهمة.

يتضمن المعسكر أنشطة متنوعة تهدف إلى تحسين الأداء البدني والفني والسلوكي والمعايشة الكاملة لكل اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي بين اللاعبين، كما المعسكر يعد فرصة كبيرة لتطوير المهارات الرياضية والتفاعل بين الفرق المختلفة ضمن بيئة تنافسية موحدة.

يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثاً رياضياً هاماً يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبو الاولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة، ويأتي هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.