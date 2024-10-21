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الأهلى يهزم دجلة فى ثانى جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 09:22 م

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3- 1 فى ثانى جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 8 مواجهات.

وحقق الأهلى الفوز على العبور بنفس النتيجة فى أولى جولاته الجمعة الماضية.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.

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