شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح مشواره بالدورى الجديد أمام البنك الأهلى أول نوفمبر باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 1 نوفمبر المقبل موعدا لأولى مباريات الزمالك بالدورى الجديد موسم 2024 - 2025 أمام البنك الأهلى على استاد السلام، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك لم يرسل خطاباً رسمياً للمطالبة بتعيين حكام أجانب لمباراة نهائى كأس السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يتم الأخذ بالتصريحات التليفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن بالخطابات الرسمية فقط حتى يتم الرد بشكل رسمى أيضا.

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إسناد مباراة نهائي كأس السوبر المصرى يوم 24 أكتوبر الجارى بالإمارات للحكم الدولى أمين عمر، على أن يدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي إلى طاقم يضم: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

بينما ضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا في نفس الدور، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)، وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).