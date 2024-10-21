شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلى وفوز الزمالك فى الجولة الرابعة ببطولة الجمهورية مواليد 2007 والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 أمام ضيفه غزل المحلة بركلات الترجيح 4 - 5، بعد التعادل 1 - 1، في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

افتتح أحمد الشيخ التسجيل للأهلي برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء خلال الشوط الأول، وأدرك غزل المحلة التعادل برأسية أيضًا خلال الشوط الثاني، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي انتهت بفوز المحلة 5 - 4.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - زياد وائل - إياد مدحت - كريم عيد.

الوسط: مصطفى بهجت - حازم عاشور - يوسف كامل - أحمد الشيخ - محمد رأفت.

الهجوم: محمد هيثم.

وشارك محمد عاطف بدلًا من كريم عمرو، وعمر فتحي بدلًا من يوسف كامل، وياسين عاطف بدلًا من محمد هيثم، ومهاب وائل بدلًا من أحمد الشيخ، وعصام أحمد بدلًا من محمد رأفت.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، مسجلًا 5 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من أحمد عثمان مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

فيما فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على سموحة بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية للشباب، وسجل هدف الزمالك، يوسف عمرو.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً متميزاً، وصنعوا فرصا عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدف، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدرباً، محمد أحمد علي مساعداً للمدرب، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، مجدي قاصد إدارياً، إبراهيم عبد الرحمن إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، عبد الرحمن عاطف معداً بدنياً، سيد جاد مسئولاً للمهمات.