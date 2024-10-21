شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة شحتة الإسكندرانى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، لوفاة شحتة الإسكندرانى نجم زعيم الثغر ومنتخب مصر الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وتوفى اليوم الإثنين، شحتة الإسكندراني، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر يُناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج فى أحد مستشفيات الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل غدًا الثلاثاء بمسجد المواساة بعد صلاة الظهر، والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة.

وتعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن ووافته المنية اليوم بعد تعرضه لغيبوبة تامة منذ أكثر من 3 أشهر.

وتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحته الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض.