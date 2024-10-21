شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُحيى ذكرى إيهاب جلال: مر 40 يوما على الرحيل لكن ستبقى فى القلوب والان مع تفاصيل الخبر

حرص الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى، على إحياء ذكرى رحيل إيهاب جلال بعد مرور 40 يوما على رحيله، فى لقطة مهمة قبل مران الفريق اليوم خلال معسكر الفريق بقطر استعدادا لانطلاق بطولة الدورى.



ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على موقع "فيس بوك"، صورة مجمعة لكل اللاعبين معلقا عليها: "مر 40 يوما على الرحيل لكن ستبقى فى القلوب".



وعلى جانب آخر، يواجه فريق الكرة بنادي الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، فريق اتحاد الدوحة فى الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء، على استاد الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره في قطر، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في افتتاح بطولة الدوري بالموسم الجديد.



وفاز الفريق فى وديته الأولى على فريق البدع القطرى بخماسية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى على ملعب استاد الدوحة الدولى.