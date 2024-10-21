شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم الترسانة بهدف الفيومى فى الجولة الثالثة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

نجح أسوان في تحقيق فوز غال خارج ملعبه على الترسانة بهدف دون مقابل باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الثالثة من دورى المحترفين، أحرز هدف المباراة محمد الفيومى في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليرفع تماسيح النيل رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الترسانة عند 4 نقاط ويتقهقر ترتيبه في جدول الترتيب.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز القناة بقيادة أحمد العجوز على ديروط بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم.

وخطف حسام بركات هدف المباراة الوحيد للقناة فى الوقت القاتل، ليرفع القناة رصيده لـ6 نقاط، فيما بقى فريق ديروط عند النقطة 4 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة لافيينا مع طنطا، بعدما تقدم عمر رجب لطنطا وتعادل عادل عمر لامال، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع لافيينا رصيده لـ5 نقاط، فيما حصد طنطا أول نقطة له هذا الموسم.

وخطف نادى المقاولون العرب تعادلا ثمينا أمام سبورتنج بعد التأخر بهدف فى البداية، ليرفع المقاولون العرب رصيده لـ7 نقاط، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 4 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

وتعادل بترول أسيوط مع بروكسى بهدفين لمثليهما، ليرفع البترول رصيده لنقطتين، فيما رفع بروكسى رصيده إلى 5 نقاط.