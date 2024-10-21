شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتدربون فى صالة الجيم استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الإثنين، بعد الفوز على بيراميدز مساء الأمس في نصف نهائي كأس السوبر.



وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء استعداداً لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.



وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.