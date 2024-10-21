شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مواجهة الأهلي بتشكيل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خوض مباراة نهائى السوبر المحلى الخميس المقبل أمام الأهلى بنفس تشكيل مباراة السوبر الأفريقي والتي توج بها الزمالك أمام الفريق الأحمر.

وهناك اتجاه كبير فى الجهاز الفني للدفع بنفس التشكيل في مباراة الأهلى لضمان تحقيق نتيجة إيجابية، مثلما حدث في السوبر الأفريقى الذى جمع الفريقين بالسعودية خلال الشهر الماضى.

وشهدت مباراة الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى مشاركة كل من محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايك في خط الدفاع، بينما شارك في خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر وخط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، ومصطفى شلبي.

ومن المقرر أن يجرى جوميز تغييرا طفيفا على التشكيل السابق حيث يشارك زياد كمال بدلا من دونجا نظرا لإصابته مع المنتخب، وعدم اكتمال شفائه، بالإضافة إلى مشاركة محمد شحاتة بدلا من عمر جابر، حال رفض المدير الفني المجازفة به، رغم تجهيزه طبيا للمباراة النهائية.