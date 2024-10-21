شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الزمالك لإنقاذ كرة اليد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، لإنقاذ فريق كرة اليد فى الموسم الجديد فى ظل خسارة لقب أفريقيا للأندية بالهزيمة من الأهلى فى نصف نهائى المنافسة التى اختتمت بالمغرب وحصد المارد الأحمر لقبها، وذلك بعد حصد المركز السادس أيضا فى كأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت بمصر فى صالو العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسات نفسية مع اللاعبين فى حضور حسن يسرى رئيس الجهاز وهشام نصر نائب رئيس النادى والمسئول عن ملف الصالات فى القلعة البيضاء، للوقوف على أسباب الخسارة لإنقاذ الفريق قبل الموسم الجديد حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضى الذى شهد خسارة جميع البطولات، خاصة فى ظل دعم الفريق بصفقات واستعادة خبرات الحارس كريم هنداوى كاتونجا والتعاقد مع جهاز فنى على أعلى مستوى بقيادة مدرب إسبانى.

وفى نفس السياق، تعود بعثة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك من المغرب اليوم، بعد حصد برونزية بطولة أفريقيا للأندية بالفوز على منتدى المغربى بنتيجة 35-25 فى مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث و الرابع ، بعد الخسارة نصف النهائى الجمعة أمام الأهلى بنتيجة 26-25 .

ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14 ، ليحقق العالم الكاملة بدور المجموعات بالفوز على المنتدى المغربى بنتيجة 32-21 ، قبل أن يهزم أديدجا البنينى بنتيجة 45-26 .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".