شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشاهد مباراة السوبر الأفريقي قبل مواجهة الزمالك بديربي الخميس والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على مشاهدة مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك قبل مباراة القمة التي تجمعهما مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

ويرغب كولر في معرفة نقاط القوة والضعف في الزمالك من خلال متابعتهم في مباراة السوبر الأفريقي ومباراتهم الأخيرة أمام بيراميدز، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورة ومفاتيح لعب الفريق الأبيض وإحكام قبضته على السوبر المصري.

وشهدت مباراة الأهلي أمام سيراميكا أمس إجراء تعديلات كثيرة في تشكيل الأهلي وتغيير في مراكز بعض اللاعبين، وهو ما سيعمل على تعديله في نهائي السوبر خشية من تكرار الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية.

وتضاءلت فرص لحاق المغربى أشرف داري مدافع الأهلى بمباراة الزمالك المقبلة فى نهائى كأس السوبر المصري فى الإمارات.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وكشف مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، معاناة لاعبه أشرف داري من ألم فى الكاحل، ورغبته فى تأجيل ظهوره الأول مع المارد الأحمر لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة خوفاً من تفاقمها.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل مدافعه الدولي محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي، ولكن الإصابة تسببت فى تأجيل ظهوره الأول لأكثر من مرة.

فى سياق آخر، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب أعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولو النادي والمدير الفني مارسيل كولر.