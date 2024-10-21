شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم المعادي واليخت برباعية نظيفة في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المعادي واليخت برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري الكرة النسائية الممتاز. سجل رباعية الأهلي كل من حبيبة عمر "هدفين" وتشاريتي روبن "هدفين".

ونجح فريق سيدات الأهلي في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بعدما سبق وحقق الفوز على كلا من الزمالك ووادي دجلة ومودرن سبورت، ليتربع على صدارة دوري الكرة النسائية.

وجاء تشكيل سيدات الأهلي في مباراة المعادي واليخت كالتالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأمل ناصر.

خط الوسط: نور إدريس ولولو نصر وحبيبة عمرو.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونادين غازي وجنى محمود وكاميليا الديب وندى خالد وحبيبة عصام وثريا أشرف ونادين محمد ومريم عفيفي.