شكرا لقرائتكم خبر عن رجب نبيل يخضع لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من لقاء سيراميكا وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رجب نبيل مدافع سيراميكا، لاختبار طبى اليوم قبل المران لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات.

وتعرض رجب نبيل للإصابة بشد فى العضلة الخلقية فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الأهلى، التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد محمد بن زايد.



ويجرى رجب نبيل اختبار طبى قبل مران الفريق اليوم لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز وقدرته على اللحاق بهذه المباراة من عدمه.



كما يعانى عبد الله مجدي ظهير أيمن الفريق من شد في السمانة تسبب في عدم استكماله المباراة وخرج ونزل أحمد هاني بدلا منه.



ومن جانبه، قال أيمن الرمادي عن مواجهة الأهلي: "فخور بفريقي سيراميكا نادٍ حديث تأسس قبل 4 سنوات فقط، وهو الآن بين الأندية التي تقدم كرة جميلة وأنا شخصيًا أستمتع بها".

وأضاف مدرب سيراميكا: "المباراة توقفت كثيرًا، وهذا ليس في صالح كرة القدم، وكنت أتمنى أن نلعب الزمن الفعلي في الشوط الثاني الذي توقف خلاله اللعب كثيرًا.

وتابع: خسرنا أمام الأهلي، لكننا كنا أفضل وأكثر سيطرة وخلقنا فرصًا أكثر لذا أنا سعيد بأداء اللاعبين، فخور بفريقي سيراميكا".