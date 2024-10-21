شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.. موزمبيق تفوز على موريتانيا بضربات الترجيح وتتصدر المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب موزمبيق لكرة القدم الشاطئية الفوزعلى منتخب موريتانيا بضربات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الاثنين، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، والتى تستضيفها الأراضى المصرية بمدينة الغردقة فى الفترة من 19 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري .

وتعادل المنتخبان بنتيجة 3-3 في الوقت الأصلي المقسم على 3 أشواط ثم لعبا شوطا إضافيا لم يشهد أهدافا، وفي ضربات الترجيح سجلت موزمبيق 4 أهداف مقابل هدف وحيد لموريتانيا.



وبهذه النتيجة تتصدر موزمبيق المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفها كل من السنغال وموريتانيا بثلاثة نقاط ثم مالاوي بدون نقاط.



وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.



وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.



وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.



ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.