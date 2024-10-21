شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يهزم ديروط وتعادل سبورتنج والمقاولون فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق القناة، بقيادة أحمد العجوز، فوزا قاتلا على ديروط بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم.

وخطف حسام بركات هدف المباراة الوحيد للقناة فى الوقت القاتل، ليرفع القناة رصيده لـ6 نقاط، فيما بقى فريق ديروط عند النقطة 4 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة لافيينا مع طنطا، بعدما تقدم عمر رجب لطنطا وتعادل عادل عمر لامال، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع لافيينا رصيده لـ5 نقاط، فيما حصد طنطا أول نقطة له هذا الموسم.

وخطف نادى المقاولون العرب تعادلا ثمينا أمام سبورتنج بعد التأخر بهدف فى البداية، ليرفع المقاولون العرب رصيده لـ7 نقاط، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 4 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

ونجح بترول أسيوط فى تحقيق فوز مهم على بروكسى بهدفين مقابل هدف، ليرفع البترول رصيده لـ 4 نقاط، فيما توقف رصيد بروكسى عند النقطة 4 ، وتختتم مباريات الجولة الثالثة فى السادسة مساء بمواجهة الترسانة مع أسوان.