شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإسماعيلي ينعيان شحتة الإسكندراني لاعب زعيم الثغر ومنتخب مصر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

نعى النادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى شحتة الإسكندراني، لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

كما نعى نادى الإسماعيلى، ببالع الحزن والأسى، شحتة الإسكندرانى نجم منتخب مصر ونادى الاتحاد السكندرى الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجيل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى شحتة الإسكندراني، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، اليوم، عن عمر يُناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج فى أحد مستشفيات الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازه على الراحل غدًا الثلاثاء بمسجد المواساة بعد صلاة الظهر، والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة.

وتعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن ووافته المنية اليوم بعد تعرضه لغيبوبة تامة منذ أكثر من 3 أشهر .

وتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحته الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض.