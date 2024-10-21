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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب غرامات كهربا فى الأهلي بعد أزمة السوبر المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 21 أكتوبر 2024 05:39 م
رد النادي الأهلي بشكل رادع وقوي على الأزمة التي افتعلها نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب مباراة سيراميكا في السوبر المصري، ليحصل اللاعب على عقوبته الثالثة فى القلعة الحمراء، حيث تعرض كهربا للعقوبة المادية فى 2 سبتمبر 2020 بخصم مليون جنيه من مستحقاته، وجاءت العقوبة الثانية فى 3 مارس 2021 بغرامة 200 ألف جنيه وإيقاف شهر، وجاءت الثالثة اليوم بترحيله من معسكر الإمارات وخصم مليون جنيه من المستحقات.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، المقرر له الخميس المقبل، ضد الغريم الأزلي الزمالك، بالفوز 2-1 على سيراميكا في الدور قبل النهائي.
لكن عدم الاعتماد على المهاجم محمود عبد المنعم "كهربا" في المباراة أدى إلى سخطه وثورته، ما كانت له آثار وخيمة عليه.
بات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مقلا في الاعتماد على كهربا، حيث لم يشركه ضد الزمالك في قمة السوبر الأفريقي قبل قرابة شهر من الآن، وهو ما تسبب في غضب اللاعب.
كشف مصدر في الأهلي عن تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التي اشتعلت خلال الساعات الأخيرة وتسببت في تغريم اللاعب مليون جنيه وترحيله من بعثة الفريق بالإمارات بل والتفكير بجدية في عرض اللاعب للبيع.
وفاز الأهلي على سيراميكا بهدفين لهدف أمس، الأحد، بـ نصف نهائي السوبر المصري ليضرب موعداً مع الزمالك في نهائي البطولة الخميس المقبل بعدما تغلّب الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح في الدور ذاته.
وأوضح المصدر، أن كهربا كان غاضابًا للغاية نتيجة عدم مشاركته أساسياً في مباراة سيراميكا خاصة أن كولر قرر إراحة وسام أبو علي المهاجم الأساسي للفريق، وفوجئ كهربا بأن كولر دفع بـ طاهر محمد طاهر أساسياً في خط الهجوم رغم أن هذا ليس مركز طاهر كما أنه أي طاهر عائداً من فترة غياب طويلة عن المشاركة لأسباب فنية.
وقال المصدر، إن كهربا انتقد تشكيل كولر قبل المباراة، ووصلت ثورته ذروتها عقب المباراة في أرض الملعب ثم في قندق الإقامة لدرجة أنه وجه اتهامات صعبة وعنيفة للمدير السويسري وأحد مسئولو النادي الذين تم تعيينهم مؤخراً في منصب مهم بقطاع الكرة.
وأمام هذه التجاوزات التي تمت أمام كثيرين في بعثة الأهلي ، اتفق مسئولى النادي على تغريم اللاعب مليون جنيه وقام الجهاز الإداري مساء أمس ، الأحد، بإنهاء إجراءات عودة اللاعب للقاهرة بالتنسيق مع محمد الدماطي عضو المجلس ورئيس البعثة، كما بدأ مسئولو الأهلي يدرسون فكرة عرض اللاعب للبيع سواء قبل غلق باب القيد في مصر يوم 25 أكتوبر الجاري أو في يناير المقبل على أقصى تقدير.
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