شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب غرامات كهربا فى الأهلي بعد أزمة السوبر المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

رد النادي الأهلي بشكل رادع وقوي على الأزمة التي افتعلها نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب مباراة سيراميكا في السوبر المصري، ليحصل اللاعب على عقوبته الثالثة فى القلعة الحمراء، حيث تعرض كهربا للعقوبة المادية فى 2 سبتمبر 2020 بخصم مليون جنيه من مستحقاته، وجاءت العقوبة الثانية فى 3 مارس 2021 بغرامة 200 ألف جنيه وإيقاف شهر، وجاءت الثالثة اليوم بترحيله من معسكر الإمارات وخصم مليون جنيه من المستحقات.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، المقرر له الخميس المقبل، ضد الغريم الأزلي الزمالك، بالفوز 2-1 على سيراميكا في الدور قبل النهائي. لكن عدم الاعتماد على المهاجم محمود عبد المنعم "كهربا" في المباراة أدى إلى سخطه وثورته، ما كانت له آثار وخيمة عليه.

بات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مقلا في الاعتماد على كهربا، حيث لم يشركه ضد الزمالك في قمة السوبر الأفريقي قبل قرابة شهر من الآن، وهو ما تسبب في غضب اللاعب.