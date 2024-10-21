شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المصري يخوض مبارياته باستاد السويس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري إقامة مبارياته في الموسم الجديد باستاد السويس الجديد، وذلك في بيان رسمي، جاء كالتالي: تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد وذلك عدا مبارياته مع الأندية الجماهيرية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، غزل المحلة ) والتي سيتم تحديد الملعب الذي سيستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي ، في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة، مع نادي الاتفاق المراكشي - أحد أندية القسم الوطني بالمغرب - في مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد الودية الثالثة التي يخوضها أبناء بورسعيد بمعسكرهم المغلق بالمملكة المغربية، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، حيث سبق للفريق خوض مباراتين، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، بينما يلتقي الفريق البورسعيدي مع الزمالك في الأسبوع الثالث والأهلي في الأسبوع السادس.