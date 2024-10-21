شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: عشت دقائق صعبة أمام تنزانيا.. وسعداء بالتأهل لنصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسام باولو، نجم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، عن سعادته بالفور على تنزانيا بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وقال باولو في تصريحات لليوم السابع، "نعرف أن تنزانيا فريق صعب ودرسنا الخصم جيدا، تأخرنا في التسجيل لكن حينما لاحت الفرصة استغلها المنتخب جيدا وسجل تسعة أهداف".

وأضاف باولو، "عشت دقائق صعبة أمام تنزانيا بعد الإصابة، حيث اصطدمت الكرة بي بقوة، لم أشعر بنفسي، ولكنى عدت للمشاركة فى آخر دقائق اللقاء حتى تطمئن الجماهير علي".

وكشف باولو عن سعادته بالاهتمام الجماهيري والاعلامي بالبطولة، كما شكر الجماهير على ردود أفعالها بعد هدفه الرائع في لقاء غانا الماضي.



وسجل أهداف المنتخب الوطني إسماعيل بهجت (هاتريك) وحسان محمد (هاتريك) وحسام باولو ومصطفى شيكا وعبد الرحمن عبده كل منهم هدف.



بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة برصد 6 نقاط خلفه منتخب المغرب بنفس الرصيد، ليتأهل الفراعنة لنصف النهائي.



وأعلن مصطفى لطفي مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية، تشكيل الفراعنة لمواجهة تنزانيا في الجولة الثانية لأمم إفريقيا، وضم التشكيل إبراهيم محمد في حراسة المرمى واللاعبون هم إسماعيل بهجت وأحمد الشحات وهيثم كوستا وحسام باولو.



وكان منتخب الشاطئية حقق فوزا كبيرا على نظيره الغاني، بتتيجة 6-3 في افتتاح مشوار الفراعنة.



وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.



وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.



وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.



ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.