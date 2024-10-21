شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل كهربا فى الأهلى قبل نهائى السوبر المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان النادى الاهلى تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، على خلفية ما بدر منه بعد مباراة نصف نهائي السوبر المحلى أمام سيراميكا.

نرصد فى السطور التالية تفاصيل الأزمة وما ترتب عليها من قرارات..

كهربا ماذا فعل كهربا فى الأهلى؟

ج: يرجع سبب الأزمة إلى غضب كهربا بعد مباراة الأهلى وسيراميكا ، ورفضه مصافحة مسئولي النادي بعد اللقاء لعدم المشاركة مع الفريق، بالإضافة إلى بعض الأحاديث من اللاعب على مرأى ومسمع من مسئولي النادي، والتي لم تلق استحسانهم، كما انتقد تشكيل كولر قبل المباراة، ووصلت ثورته ذروتها عقب المباراة في أرض الملعب ثم فى فندق الإقامة لدرجة أنه وجه اتهامات صعبة وعنيفة للمدرب السويسري وأحد مسئولى النادي الذين تم تعيينهم مؤخراً فى منصب مهم بقطاع الكرة.

ما العقوبة التي وقعها الأهلى على كهربا؟

ج: قرر الأهلى إعادة محمود كهربا إلى القاهرة، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي.

الأهلي يغرم كهربا متى يعود كهربا إلى القاهرة؟

ج: أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات حجز تذاكر الطيران لـ محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى لعودته للقاهرة، بعد قرار ترحيله من معسكر المارد الأحمر بالإمارات، حيث يجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

هل سيصعد الأهلى الأزمة مع اللاعب؟

ج: يدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التى شهدتها بعثة الفريق فى الإمارات حالياً.

الأهلي يخصم مليون جنيه من كهربا متى يخوض الأهلى مباراة نهائى السوبر المحلى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر الخميس المقبل، بملعب محمد بن زايد، بعدما صعد الأهلى على حساب سيراميكا، وصعد الزمالك على حساب بيراميدز.

