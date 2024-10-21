شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب رسميا حكاما أجانب لنهائى السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك لم يرسل خطاباً رسمياً للمطالبة بتعيين حكام أجانب لمباراة نهائى كأس السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يتم الأخذ بالتصريحات التليفزيوينة أو مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن بالخطابات الرسمية فقط حتى يتم الرد بشكل رسمى أيضا.

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إسناد مباراة نهائي كأس السوبر المصرى يوم 24 أكتوبر الجارى بالإمارات للحكم الدولى أمين عمر، على أن يدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي إلى طاقم يضم: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).



بينما ضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا في نفس الدور، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)، وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).