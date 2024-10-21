شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعاقب اللاعب "المدخن" بالإيقاف مباراتين وتغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة العقوبات الخاصة بـ الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 معاقبة اللاعب الذى يثبت قيامه بالتدخين داخل ملعب المباراة بالإيقاف مباراتين وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك فى المرة الأولى، وتصل إلى 200 ألف جنيه في حال التكرار للمرة الثالثة.

وكانت غرامة التدخين في لائحة عقوبات الموسم الماضي قيمتها 20 ألف جنيه، وهي نفس الغرامة الأولية لأعضاء الأجهزة الفنية، ولكن فى اللائحة الجديدة تمت إضافة عقوبة الإيقاف مباراتين.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.