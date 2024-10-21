شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المقاولون العرب يؤازر الفريق أمام سبورتنج في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب وحسام الدين إمام نائب الرئيس، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ومسؤولي النادي، على التواجد في المقصورة ومؤازرة ذئاب الجبل أمام سبورتنج في دوري المحترفين.

واعتلى فريق وادى دجلة صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات أمس، الأحد، فى افتتاح الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقا على المقاولون العرب صاحب الوصافة بـ6 نقاط فى انتظار لباقى مباريات الجولة التى ستلعب غدا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، قد حقق فورا غاليا علي الداخلية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي ضمن الجولة الثانية ببطولة دوري المحترفين.

تقدم المقاولون بالهدف الأول عن طريق تشارلز باساي ثم تعادل الداخلية عن طريق إسلام عبدالنعيم ثم أحرز محمد عنتر الهدف الثاني والفوز للمقاولون في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة السادسة في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولى في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز.