شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أكرم يخوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى على منصب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كريم أكرم، رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد ألعاب القوى التى تقام يوم 8 نوفمبر المقبل .

وكان الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى السابق، قد تقدم رسميًا بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة خلال الدورة من 2024 حتى 2028.

وكان الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى قد اعتذر عن خوض الانتخابات لولاية جديدة، بعد ترأس الاتحاد لمدة 8 سنوات من قبل.

وتقام انتخابات الجمعية العمومية لألعاب القوى 8 نوفمبر المقبل، وتم إخطار الهيئات أعضاء الجمعية العمومية بموعد العمومية حتى يتم إرسال تفويضات الحضور فى العمومية والتصويت بها.

ووفقا للتصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية ، فإن التصنيف الأولمبى الخاص بالهيئات الرياضية التي يحق لها الحضور والتصويت في العمومية يصل إلى 68 هيئة.