شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شحتة الإسكندراني نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الإثنين، شحتة الإسكندراني، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر يُناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج فى أحد مستشفيات الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازه على الراحل غدًا الثلاثاء بمسجد المواساة بعد صلاة الظهر، والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة.

وتعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن ووافته المنية اليوم بعد تعرضه لغيبوبة تامة منذ أكثر من 3 أشهر .

وتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحته الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض.

وأصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا نعى فيه نجمه الراحل، جاء كالتالي: