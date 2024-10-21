شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يستعرض هدية محمد صلاح فى معسكر المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد عيد، ظهير أيمن النادي المصري والمنتخب الوطني، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، استعرض خلالها هدية النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي، والذي منح لاعب الفريق البورسعيدي قميصه مع ليفربول، وذلك خلال معسكر المنتخب الماضي الذي أقيم لمواجهتي موريتانيا.

وشارك أحمد عيد مع المنتخب الوطني في مواجهتي موريتانيا ليساهم مع زملائه فى حسم تأهل الفراعنة إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.



احمد عيد



أحمد عيد يرتدى قميص صلاح



أحمد عيد ومحمد صلاح

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى المساهمة رقم 232 خلال مسيرته مع فريق ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا وصنع أخر أمام تشيلسي.

وقاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب آنفيلد، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف وصنع آخر.

وكشف حساب البريميرليج عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن نجم ليفربول أصبح سادس أكثر لاعب مساهمة للأهداف مع فريق واحد في البريميرليج برصيد 232 هدفا، سجل 160 وصنع 70.

تخطى الفرعون المصري، المهاجم الأرجنتيني السابق لفريق مانشستر سيتي الذي ساهم في 231 هدفا.