شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للكانوي والكياك يفتح باب الترشح للانتخابات 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح اليوم الاثنين باب تقديم الأوراق للمرشحين في الاتحاد المصري للكانوي و الكياك ولمدة أسبوع، لاختيار مجلس إدارة جديد، فى الجمعية العمومية المقرر إقامتها 30 نوفمبر المقبل.

وتقدم اليوم كل من اللواء أحمد كامل عضو مجلس ادارة الاتحاد الحالي وأول المرشحين لمنصب رئاسة الاتحاد، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربيه بأسوان لمنصب أمين الصندوق، والعميد دكتور خالد سمير نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي علي منصب نائب رئيس الاتحاد.

وكان المنتخب المصري للكانوي والكياك قد حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات” فى البطولة الأفريقية للكانوي والكياك التي أقيمت في نيجيريا، وبمشاركة 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.