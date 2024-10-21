شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة محمود حمدى الونش لمباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى في نهائي السوبر المحلى الذى يقام بالإمارات، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل.

ولم يسافر الونش مع الزمالك إلى الإمارات حيث يتم تأهيله من الرباط الصليبى، وخاض تدريبات تأهيلية على هامش المباريات الودية التي خاضاها الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يكٌن جاهزاً للسوبر ومازال أمامه الوقت.

وكشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن الونش سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين، بعدما يتم اكتمال شفائه وتأهيله من الصليبى، لضمان عدم تكرار الإصابة مرة أخرى.

فى سياق آخر، استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك ، على خضوع عمر جابر لفحص طبى أخير خلال مران الفريق غدا، الثلاثاء، للتأكد من مدى جاهزية اللاعب للمباراة النهائية أمام الأهلى في السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل.

وغاب عمر جابر عن مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت المباراة واتفق الجهازين الفني والطبى بأن يتم استبعاد عمر جابر في مباراة بيراميدز.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهز طبيا لمواجهة الاهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل"، إلا أن قرار المشاركة من عدمه في المباراة سيكون بيد جوميز بعد متابعته وفقا للاختبار الطبي الذى يخضع له.