شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولي لاعبة الاسكواش تؤازر محمد صلاح فى آنفيلد والفرعون يرد التحية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت مريم متولي، لاعبة الاسكواش، صورة عبر حسابها الشخصي جمعتها بالنجم المصري محمد صلاح، على هامش حضورها مباراة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت أمس، كما نشرت اللاعبة المصرية صورة أخرى عبر إنستجرام أظهرت محمد صلاح يلوح لها من داخل الملعب.



محمد صلاح



محمد صلاح مع مريم متولي



مريم متولي

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى المساهمة رقم 232 خلال مسيرته مع فريق ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا وصنع أخر أمام تشيلسي.

وقاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب آنفيلد، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف وصنع آخر.

وكشف حساب البريميرليج عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن نجم ليفربول أصبح سادس أكثر لاعب مساهمة للأهداف مع فريق واحد في البريميرليج برصيد 232 هدفا، سجل 160 وصنع 70.

تخطى الفرعون المصري، المهاجم الأرجنتيني السابق لفريق مانشستر سيتي الذي ساهم في 231 هدفا.