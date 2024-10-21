شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على الرئاسة.. غدا غلق باب الترشح فى انتخابات اللجنة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

يغلق غدا، الثلاثاء، باب الترشح في انتخابات اللجنة البارالمبية للدورة المقبلة 2024/2028، حيث تم فتح باب الترشح الأربعاء الماضى 22 أكتوبر واستمر لمدة أسبوع.

وتقام انتخابات اللجنة البارالمبية يوم 29 نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة يقود اللجنة خلال الدورة المقبلة، وقبل غلق باب الترشيح بساعات ، فهناك مرشحان فقط على مصب الرئاسة حيث تقدم الدكتور حسام الدين مصطفى بأوراق ترشحه لرئاسة اللجنة دورة انتخابية جديدة.

كما تقدم الدكتور احمد عوين رئيس الاتحاد الرياضي المصرى للمكفوفين، بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتضم الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة: مقسمة الى 10 أولمبية و 4 بارالمبية، وهى كالتالى ..الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الاتحاد المصري للتنس، الاتحاد المصري للترايثلون، الاتحاد المصري القوس والسهم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للريشة الطائرة، الاتحاد المصري للتايكوندو، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للدراجات، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري للرياضات لاعبي الشلل الدماغي، الاتحاد المصري للتجديف، الاتحاد المصري للكانوي والكياك، الاتحاد المصري للفروسية.

وتضم لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة اللجنة، المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة رئيسًا، وعضوية كل من: أدهم محمد أحمد مدير إدارة الاتحادات والأندية، عطية محمد مختار مدير الإدارة المالية، شادية محمد عبدالرازق رئيس قسم الحسابات