شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تستعرض احتفالات لاعبى الزمالك بالتأهل لنهائي السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عرض الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة عبر موقع X احتفالات لاعبي الزمالك بالتأهل لنهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وكتب حساب المتحدة، "احتفالات لاعبي الزمالك بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بعد الفوز على بيراميدز".

من ناحية أخرى، استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك ، على خضوع عمر جابر لفحص طبى أخير خلال مران الفريق غدا، الثلاثاء، للتأكد من مدى جاهزية اللاعب للمباراة النهائية أمام الأهلى في السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل.

وغاب عمر جابر عن مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت المباراة واتفق الجهازين الفني والطبى بأن يتم استبعاد عمر جابر في مباراة بيراميدز.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهز طبيا لمواجهة الاهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل"، إلا أن قرار المشاركة من عدمه في المباراة سيكون بيد جوميز بعد متابعته وفقا للاختبار الطبي الذى يخضع له.