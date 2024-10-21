شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور موتسيبي وعلام.. كاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تطوير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقد اجتماع بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع اتحاد شمال أفريقيا، ممثلا في جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، وتطرق الاجتماع لإنجازات الاتحاد في تنظيم البطولات ومناقشة طرق تطوير الكرة الأفريقية.

كما تطرق الاجتماع، بحضور موتسيبي وجمال علام، مناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه اتحاد شمال أفريقيا وعرض المقترحات للمرحلة القادمة.

حضر عن الاتحاد المغربي طارق نجم الأمين العام وحسن فلالي المسئول المالي، ومن الاتحاد الجزائري وليد صادي رئيس الاتحاد، ونذير بوزناد وحضر من الاتحاد التونسي كمال إيدير رئيس الاتحاد ومن الاتحاد المصري دينا الرفاعي، كما حضر الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا محمود الهمامي.