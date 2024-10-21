شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والعين الإماراتي يحسمان مصير مارسيل كولر من الاستمرار مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على ربط مصير استمرار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى مع الفريق من عدمه فى الموسم الجديد لحين تخطى مباراتى الزمالك والعين الإماراتى.

وتسود حالة من الغضب داخل أروقة النادى الأهلى تجاه المدرب السويسري بعد خسارة السوبر الأفريقى بركلات الترجيح أمام الزمالك، بجانب الأداء المتردى والتشكيل الغريب فى مباراة سيراميكا بنصف نهائى كأس مصر.

وتبدو فرص استمرار كولر على رأس القيادة الفنية للأهلى بالموسم الجديد كبيرة حال نجاحه فى استعادة التوازن وحصد لقب السوبر المحلى على حساب الزمالك، والفوز على العين الإماراتى فى بطولة انتركونتيننتال.

وحال إخفاق كولر فى قيادة الأهلى لعبور مباراتى الزمالك والعين الإماراتى فإن فرص استمرار المدرب السويسري تصبح صعبة للغاية.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى في بطولة انتركونتيننتال

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 122 مباراة فاز فى 89 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 236 هدفا وتلقت شباكه 77، وخرج بشباك نظيفة فى 71 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.