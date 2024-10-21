شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عطا يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وليد عطا، رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، بأوراق ترشحه على منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى فى الدورة الجديدة 2025/2024 لانتخابات الجمعية العمومية المقرر لها 8 نوفمبر.

وأكد وليد عطا أن قراره جاء استجابة لأسرة ألعاب القوى المصرية بعد ما لمسه من الاهتمام التي حظى بها طوال الفترة الماضية.

وشدد عطا على أنه لم ولن يفكر من الأصل في التخلي عن كل من وضع ثقته به لحمل هذه المسؤولية خلال تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها اللعبة والرياضة بصفة عامة .

وقال عطا، "علينا إعلاء الصالح العام للعبة ودورها في المنظومة الرياضية المصرية ، وذلك يتطلب من الجميع التوحد خلف هدف واحد وهو أن تعود الانجازات الدولية والعالمية لألعاب القوى المصرية ، وأن تعود أم الألعاب لمنصات التتويج وترفع علم مصر خفاقا عاليا".

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لالعاب القوى سوف ينعقد يوم 8 نوفمبر المقبل ، و تضم الجمعية العمومية 69 ناديا .