شكرا لقرائتكم خبر عن سمير محمود عثمان: هدف بيراميدز فى مرمى الزمالك "تسلل واضح" والان مع تفاصيل الخبر

كشف سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمى، أن إلغاء هدف فريق بيراميدز عن طريق يوسف أوباما فى مرمى الزمالك بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قرار صحيح وتسلل واضح وفقا للقانون.

وأوضح سمير محمود عثمان، فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، أن "أكرم توفيق لاعب الأهلى كان يستحق الحصول على إنذار ثانٍ والطرد أثناء مواجهة سيراميكا وهذة الحالة الوحيدة فى تلك اللقاء".

وعلق سمير محمود عثمان على تصريحات مسئولى بيراميدز والزمالك عقب مباراة نصف نهائي كأس السوبر قائلا، "هل يجوز هجوم بعض الحكام على لاعب أو مدرب.. ومن يرغب فى الحكام الأجانب يقوم بإحضارهم بنفسة لإدارة المباريات".

وأشار سمير محمود عثمان إلى أن أمين عمر حكم جيد والأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بنهائى السوبر المحلى يوم الخميس المقبل".

وضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى السوبر المصري المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلاقى سيراميكا نظيره بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر الخميس المقبل على استاد آل نهيان.