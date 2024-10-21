شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد يعلن تعاقد الأهلي مع موهبة زد لتدعيم سيدات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شادى محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادى الأهلى، تعاقد ناديه مع نور وائل قادمة من صفوف فريق زد، لتدعيم صفوف المارد الأحمر بمسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق المعادي واليخت، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

تنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم على ملعب النادي بفرع القاهرة الجديدة ويسعى الفريق بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع في المسابقة.

ونجح الأهلي في الفوز في المباريات الثلاث الماضية على حساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وعلى وادي دجلة بهدف دون رد وبالنتيجة نفسها على مودرن سبورت في الجولة الثالثة بالدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريين، وروض حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهدير أحمد للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.