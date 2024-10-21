شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف الأسرع وهجمات متبادلة.. المتحدة تعرض أبرز أحداث لقاء الأهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، فيديو يتضمن أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي جمعت الفريقين أمس بالإمارات، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكتب حساب المتحدة: الهدف الأسرع.. وهجمات متبادلة أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ضرب الأهلي والزمالك موعدًا جديدًا في مباريات الكرة المصرية بعدما تأهل الفريقان إلى نهائي بطولة السوبر المصري، والتي تجمع القطبين في مواجهة قوية يبحث خلالها كل منهما عن التتويج باللقب.