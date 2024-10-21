شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات اليوم فى الجولة الرابعة بدورى كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم المحلى 2024- 2025. تشهد الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم 8 مباريات، تلعب جميعها في الرابعة عصرًا وهي كالتالي:-

المقاولون العرب ضد الزمالك بينما يلاقي بيراميدز إنبي، ويلتقي فريق البنك الأهلي أمام الجونة، ويلعب مسار ضد دلفي، بينما يصطدم فريق بالم هيلز بنظيره الاتحاد السكندري.

ويلتقي فريق الطيران ضد اتحاد بسيون، بينما يواجه الأهلي المعادي واليخت، ويلعب فريق زد ضد مودرن سبورت.