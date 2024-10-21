شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد الجزيرى لجمهور الزمالك قبل نهائى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

وعد التونسي سيف الدين الجزيري ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جماهير الفريق ببذل أقصى جهد فى المباراة النهائية ببطولة السوبر المصرى التى تقام بالإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

وقال الجزيرى، "إن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري لإسعاد الجماهير الزملكاوية".

وكشف الجزيرى أن التركيز كان سر فوز الأبيض على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، موضحا أن لاعبى الزمالك كانوا فى كامل تركيزهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وشدد الجزيري على أنه سعيد بالتسجيل في مرمى بيراميدز، ووجه الشكر للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نصف نهائي كأس السوبر المحلي بالأمس.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي فى المباراة النهائية.