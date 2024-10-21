شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني وعلي فرج يحافظان على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

تصنيف الرجال:



تصنيف الرجال



1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ طارق مؤمن

8ـ الويلزي جويل مكين

9ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف السيدات:



تصنيف السيدات



1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ البلجيكية تيني جليس

8ـ روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي