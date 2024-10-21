شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلتقي المعادي واليخت فى رابع جولات دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق المعادي واليخت، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

تنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم على ملعب النادي بفرع القاهرة الجديدة ويسعى الفريق بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع في المسابقة.

ونجح الأهلي في الفوز في المباريات الثلاث الماضية على حساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وعلى وادي دجلة بهدف دون رد وبالنتيجة نفسها على مودرن سبورت في الجولة الثالثة بالدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريين، وروض حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهدير أحمد للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.