شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصري فى 17 جولة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 21 أكتوبر 2024 12:23 م
أسفرت قرعة مسابقة الدوري عن مواجهة قوية للنادي المصري في الأسبوع الأول أمام طلائع الجيش بالموسم الجديد 2024-2025، كما أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مواعيد مباريات الفريق بالمرحلة الأولى من الدوري العام للموسم الكروي الجديد.وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
الجولة الأولى: وتجمع بين طلائع الجيش والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.
الجولة الثانية: وتجمع بين المصري والجونة وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر المقبل
الجولة الثالثة: وتجمع بين الزمالك والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.
الجولة الرابعة: وتجمع بين المصري وبيراميدز وتقام في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر المقبل.
الجولة الخامسة: وتجمع بين حرس الحدود والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر المقبل.
الجولة السادسة: وتجمع بين المصري والأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر المقبل.
الجولة السابعة : وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
الجولة الثامنة : وتجمع بين المصري وفاركو وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير المقبل.
الجولة التاسعة : وتجمع بين بتروجيت والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من يناير المقبل.
الجولة العاشرة : وتجمع بين المصري وانبي وتقام في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير المقبل.
الجولة الحادية عشر : وتجمع بين زد والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.
الجولة الثانية عشر : وتجمع بين الاتحاد السكندري والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثامن من فبراير المقبل.
الجولة الثالثة عشر : وتجمع بين المصري والبنك الأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من فبراير المقبل.
الجولة الرابعة عشر : وتجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير المقبل.
الجولة الخامسة عشر : وتجمع بين المصري والاسماعيلي وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من فبراير المقبل.
الجولة السادسة عشر : وتجمع بين سموحة والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من فبراير المقبل.
الجولة السابعة عشر : وتجمع بين المصري ومودرن سبورت وتقام في التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الثالث من مارس المقبل.
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