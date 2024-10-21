شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصري فى 17 جولة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة مسابقة الدوري عن مواجهة قوية للنادي المصري في الأسبوع الأول أمام طلائع الجيش بالموسم الجديد 2024-2025، كما أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مواعيد مباريات الفريق بالمرحلة الأولى من الدوري العام للموسم الكروي الجديد.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: وتجمع بين طلائع الجيش والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.

الجولة الثانية: وتجمع بين المصري والجونة وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر المقبل

الجولة الثالثة: وتجمع بين الزمالك والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

الجولة الرابعة: وتجمع بين المصري وبيراميدز وتقام في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر المقبل.

الجولة الخامسة: وتجمع بين حرس الحدود والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر المقبل.

الجولة السادسة: وتجمع بين المصري والأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر المقبل.

الجولة السابعة : وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

الجولة الثامنة : وتجمع بين المصري وفاركو وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير المقبل.

الجولة التاسعة : وتجمع بين بتروجيت والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من يناير المقبل.

الجولة العاشرة : وتجمع بين المصري وانبي وتقام في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير المقبل.

الجولة الحادية عشر : وتجمع بين زد والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.

الجولة الثانية عشر : وتجمع بين الاتحاد السكندري والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثامن من فبراير المقبل.

الجولة الثالثة عشر : وتجمع بين المصري والبنك الأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من فبراير المقبل.

الجولة الرابعة عشر : وتجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجولة الخامسة عشر : وتجمع بين المصري والاسماعيلي وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من فبراير المقبل.

الجولة السادسة عشر : وتجمع بين سموحة والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من فبراير المقبل.

الجولة السابعة عشر : وتجمع بين المصري ومودرن سبورت وتقام في التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الثالث من مارس المقبل.