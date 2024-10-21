شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الأهلي يوقع لبتروجت بعد فشل انضمامه للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد إسلام عبد الله ، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، مع بتروجت لمدة ثلاثة مواسم قادمة فى حضور أحمد وجدى وأحمد سمير وسامح شعبان وكلاء أعماله، وذلك من أجل تدعيم الفريق البترولي فى الموسم الجديد بعد عودته للدوري الممتاز.

وكان إسلام عبد الله قريباً من الانضمام لصفوف نادي الاسماعيلي بعد الحصول على توقيعه منذ بدء فترة إعداد الفريق، إلا أن قرار الفيفا الخاص بإيقاف القيد أفسد صفقة انتقاله للعب بقميص الدروايش في الموسم المقبل.

ويواصل الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت تحت قيادة سيد عيد تدعيم الفريق بصفقات مميزة من دوري المحترفين والقسم الثاني استعدادآ للموسم الكروي الجديد بعد العودة لدوري nile والمقرر له نهاية شهر أكتوبر الجاري قبل غلق القيد الصيفي المقرر له 25 أكتوبر الجاري .