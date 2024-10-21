شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: قرعة الدوري متوازنة وجماهير الإسماعيلي تبهرني والان مع تفاصيل الخبر

أكد حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن قرعة الدوري في هذا الموسم متوازنة، مشيرا إلى أن الشىء الإيجابي هو أن مباراة الافتتاح ستكون باستاد الإسماعيلية وسط جماهيرنا.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه غزل المحلة باستاد الإسماعيلية في افتتاح مسابقة الدوري بنسختها الإستثنائية.

وأضاف مدرب الإسماعيلي، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادى، ”اللاعبون لديهم الدوافع والثقة لتقديم شىء إيجابي باذن الله، رغم أن هذا الدوري سيكون بشكل مختلف غير معتاد عليه”.

وأكمل تصريحاته، ”جماهير الإسماعيلي دائما ما تبهرني منذ أن كنت ناشئا ،وأراها الضلع الأهم داخل النادي ،فهي جماهير عظيمة ومحبة ،نتمنى منهم الدعم والمساندة وتغطية الاستاد كاملا في هذا الموسم الاستثنائي الذي نواجه فيه أزمة وقف القيد والدفع بعدد كبير من لاعبينا الشباب هذا الموسم”.