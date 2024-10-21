شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. المغرب يهزم غانا 5-2 ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب المغرب للكرة الشاطئية على نظيره الغاني بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، فاز على نظيره الغاني في اللقاء الأول 6-3 بينما فازت المغرب على تنزانيا 4-3.

بهذه النتيجة يرفع المغرب رصيده لستة نقاط وضمن التأهل بينما يلاقي منتخب مصر نظيره التنزاني بعد قليل وحال الفوز يصعد للدور نصف النهائي.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.