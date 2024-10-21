شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ عمر جابر فى الزمالك قبل نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك ، على خضوع عمر جابر لفحص طبى أخير خلال مران الفريق غدا، الثلاثاء، للتأكد من مدى جاهزية اللاعب للمباراة النهائية أمام الأهلى في السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل.

وغاب عمر جابر عن مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت المباراة واتفق الجهازين الفني والطبى بأن يتم استبعاد عمر جابر في مباراة بيراميدز.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهز طبيا لمواجهة الاهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل"، إلا أن قرار المشاركة من عدمه في المباراة سيكون بيد جوميز بعد متابعته وفقا للاختبار الطبي الذى يخضع له.